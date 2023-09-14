У путина хотят мобилизовать на войну с Украиной до миллиона россиян - российский правозащитник

Российская армия несет катастрофические потери и вынуждена постоянно пополнять свои ряды.

Россия несет огромные потери на войне с Украиной, а потому кремль хочет мобилизовать до миллиона россиян. Однако диктатор владимир путин пока не решается об этом заявить и на то есть серьезные причины.

Об этом рассказал российский адвокат, правозащитник Николай Полозов.

По его словам, уже есть информация, что вскоре на войну могут дополнительно отправить до 700 тысяч человек, в связи с чем путин должен подписать соответствующий указ, предполагающий ряд ограничений. Как утверждает Полозов, с момента предыдущего указа путина в 2022 году, мобилизации в рф не останавливалась. В ходе первой волны мобилизации кремль столкнулся с полной деградацией всех управленческих цепочек, которые касаются призыва, а также с недовольством населения.

В рф боятся публичного недовольства, а потому пока делают ставку на вербовку наемников из мест лишения свободы, как это происходило через ЧВК "Вагнер". Также в Украину отправляют воевать контрактников, которые вместе с заключенными частично перекрывает потери российской армии.

При этом так, вероятно, будет продолжаться недолго. Правозащитник утверждает, российская власть хорошо подготовилась к пресечению попыток уклонения от мобилизации. В частности, "подведена" соответствующая законодательная база, создана система электронных повесток с различными ограничениями. В их числе - запрет выезда за границу, запрет на вождение автомобиля, ограничения в ряде прав и государственных услуг.

По его словам, единственное, что останавливает путина от массовой отправки россиян на фронт - это грядущие выборы. И хотя очевидно, что на выборах готовятся переизбрать путина, а остальные кандидаты будут лишь для отвода глаз, пока это основной сдерживающий фактор для кремля.

"Курсор" писал ранее, что владимир путин заявил, что прокомментирует, будет ли он баллотироваться на переизбрание в 2024 году, только после того, как парламент российской федерации назначит дату выборов.

Еще мы писали, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают контрнаступление на юге и востоке страны, ежедневно пополняя статистику потерь путинской армии. На Донбассе захватчики испытывают ряд проблем, а это подрывает их морально-психологическое состояние.