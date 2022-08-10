У Зеленского намекнули на скорое освобождение Херсона от российских войск

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в интервью BBC Украина.
По его словам, контрнаступление украинской армии уже происходит. Оно постепенное и продуманное. Украинские военные не идут напролом, а планируют каждый шаг и заранее оценивают его эффективность. ? Оно постепенно идет уже сегодня.
«Мы же ведь не воюем как россия. Это россия формирует большие колонны, которые отправляет в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет», — отметил он.
Подоляк подчеркнул, что у Украины креативная война и партнеры это видят. Главная ценность украинской армии — люди, и командование делает все, чтобы их не терять.
По его словам, «креативная война» — это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, «обескровить» армию, то есть бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам.
Он также отметил, что для руководства Украины невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов.Для всех украинцев принципиально освободить Херсон. Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк, заявил Подоляк.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!