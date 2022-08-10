У Зеленского намекнули на скорое освобождение Херсона от российских войск

Украина, в отличие от россии, воюет креативно, совершая контрнаступление постепенно уже сегодня.

Об этом сказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк сказал в интервью BBC Украина.

По его словам, контрнаступление украинской армии уже происходит. Оно постепенное и продуманное. Украинские военные не идут напролом, а планируют каждый шаг и заранее оценивают его эффективность. ? Оно постепенно идет уже сегодня.

«Мы же ведь не воюем как россия. Это россия формирует большие колонны, которые отправляет в одном направлении, независимо от того, сколько людей погибнет», — отметил он.

Подоляк подчеркнул, что у Украины креативная война и партнеры это видят. Главная ценность украинской армии — люди, и командование делает все, чтобы их не терять.

По его словам, «креативная война» — это нанести максимальный ущерб тыловому обеспечению, «обескровить» армию, то есть бить по базам топлива, боекомплекту, оперативно-тактическим штабам.

Он также отметил, что для руководства Украины невозможно представить, что Херсон останется у оккупантов.Для всех украинцев принципиально освободить Херсон. Это единственный город такого размера, который находится в оккупации, если не учитывать Луганск и Донецк, заявил Подоляк.

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