Соратники украинского лидера Владимира Зеленского считают, что запрет на выдачу шенгенских виз гражданам россии* является одной из приоритетных целей нового пакета санкций Европейского Союза.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме.

Он напомнил, что граждане рф очень ностальгируют по Союзу и предложил им помочь. Ведь настоящий житель СССР должен быть изолирован от цивилизованного мира.

«Запрет на выдачу шенгенских виз россиянам – это одна из приоритетных целей нового пакета санкций ЕС. Давайте поможем россиянам восстановить нафталиновый Советский союз в их границах», – отметил Ермак.

Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас призвала прекратить выдавать туристические визы россиянам на поездки в Евросоюз. Украинский президент Владимир Зеленский выступил с призывом полностью запретить въезд гражданам российской федерации в страны Запада.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

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