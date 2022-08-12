У Зеленского считают, что к взрывам в Крыму, россии или Беларуси могут быть причастны спецслужбы рф

Ряд пожаров на территории россии, в оккупированном Донецке и на белорусском аэродроме в Зябровке могут быть результатами провокаций спецслужб рф, которые продолжат такие действия для создания возможности объявления принудительной мобилизации россиян.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

По его словам, «все эти эксцессы»: в Донецке – пивзавод, в россии – военная часть, в ейске – склады, в Беларуси – аэродром Зябровка, с которого постоянно поднимались самолеты и бомбили украинскую территорию, неслучайны.

«Все это имеет еще и корни в российских спецслужбах, они это делают для того, чтобы пробудить свое население, чтобы сказать: «Вставай страна огромная, вставай на войну». Они хотят попытаться определенным образом мобилизовать настроения, поскольку скрытая мобилизация идет, но желающих воевать не очень», – отметил Подоляк.

По его мнению, таким образом в рф хотят повлиять на свое население и получить возможность принудительной мобилизации.

Советник руководителя ОП напомнил, что для того, чтобы оправдать начало Второй чеченской войны, спецслужбы рф совершили ряд взрывов жилых зданий на российской территории, когда погибло большое количество людей.

При этом он выразил мнение, что такие события, которые произошли на аэродроме в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, будут бить по планам относительно мобилизации россиян, поскольку создают панические настроения среди самих россиян.

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