У Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане

13:29, Сегодня
Политика, Новости СНГ, Общество
владимир зеленский фото
Фото: скриншот из YouTube

В Администрации президента Украины с юмором отреагировал на новую Морскую доктрину рф, подписанную владимиром путиным 31 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новую Морскую доктрину россии*, которая бросает вызов господству США в Мировом океане.

Об этом н написал в Twitter.

По его словам нелепо, когда страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане.

Он также напомнил, что 24 февраля россия потеряла в Украине 15 кораблей, «включая монструозный крейсер Москва». И это при том, что Украина практически не имеет флота, добавил он.

«Может, лучше сразу брать курс на «освобождение Атлантиды»?», — написал Подоляк.

Накануне путин утвердил новую Морскую доктрину страны. В документе обозначены «границы и зоны национальных интересов рф», среди которых арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Тали Малкина
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