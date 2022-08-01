У Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новую Морскую доктрину россии*, которая бросает вызов господству США в Мировом океане.
Об этом н написал в Twitter.
По его словам нелепо, когда страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане.
Он также напомнил, что 24 февраля россия потеряла в Украине 15 кораблей, «включая монструозный крейсер Москва». И это при том, что Украина практически не имеет флота, добавил он.
«Может, лучше сразу брать курс на «освобождение Атлантиды»?», — написал Подоляк.
Накануне путин утвердил новую Морскую доктрину страны. В документе обозначены «границы и зоны национальных интересов рф», среди которых арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать». Жители некогда красивого развивающегося города вынуждены пить воду из луж и готовить на кострах, у людей нет доступа к медицинской помощи и связи с близкими.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!