У Зеленского высмеяли планы россии по влиянию в Мировом океане

В Администрации президента Украины с юмором отреагировал на новую Морскую доктрину рф, подписанную владимиром путиным 31 июля.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал новую Морскую доктрину россии*, которая бросает вызов господству США в Мировом океане.

Об этом н написал в Twitter.

По его словам нелепо, когда страна, которая боится провести парад в Черном море, объявляет курс на господство в Мировом океане.

Он также напомнил, что 24 февраля россия потеряла в Украине 15 кораблей, «включая монструозный крейсер Москва». И это при том, что Украина практически не имеет флота, добавил он.

«Может, лучше сразу брать курс на «освобождение Атлантиды»?», — написал Подоляк.

Накануне путин утвердил новую Морскую доктрину страны. В документе обозначены «границы и зоны национальных интересов рф», среди которых арктические акватории, воды Черного, Охотского и Берингова морей, балтийские и курильские проливы.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.