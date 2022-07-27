Разведка перехватила российский «справочник» с советами для предателей Украины

В рф* подготовили для пророссийских предателей и коллаборантов специальный справочник с «советами» по саботажу в государственной службе, органах власти. Инструкция для предателей содержит оскорбительные выражения в адресс украинских властей и украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка выяснила, что кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для приверженцев «русского мира» в Украине. Разведчики перехватили документ и обнародовали часть странниц в соцсетях.

По данным ГУР, в «справочнике» предоставляются подробные советы по саботажу работы на социально значимых направлениях: государственной службе, органах власти, офисной работе, медицине, образовании, правоохранительной деятельности, религиозной сфере и т.д.

В ГУР отмечают, что справочник преисполнен пропаганды ненависти ко всему украинскому с соответствующим набором терминологии: «киевская хунта», «марионеточное правительство», «нацики» и тому подобное.

В частности, в тексте даются советы вроде: «Если идете в туалет, проводите там больше времени» или «Ввлдите в заблуждение новых сотрудников».

«В общем, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи», — констатируют в ГУР.