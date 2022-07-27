Разведка перехватила российский «справочник» с советами для предателей Украины

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Разведка выяснила, что кремлевские пропагандисты подготовили специализированное издание на 14 страниц для приверженцев «русского мира» в Украине. Разведчики перехватили документ и обнародовали часть странниц в соцсетях.
По данным ГУР, в «справочнике» предоставляются подробные советы по саботажу работы на социально значимых направлениях: государственной службе, органах власти, офисной работе, медицине, образовании, правоохранительной деятельности, религиозной сфере и т.д.
В ГУР отмечают, что справочник преисполнен пропаганды ненависти ко всему украинскому с соответствующим набором терминологии: «киевская хунта», «марионеточное правительство», «нацики» и тому подобное.
В частности, в тексте даются советы вроде: «Если идете в туалет, проводите там больше времени» или «Ввлдите в заблуждение новых сотрудников».
«В общем, российская пропаганда изображает пророссийского коллаборанта как малограмотного недоумка, нуждающегося в профессиональной психологической помощи», — констатируют в ГУР.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!