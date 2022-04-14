Украинские пилоты рассказали, что пережили в плену солдат рф

Военные рф даже не оказывают первой помощи раненым украинским защитникам, постоянно угрожают им и пытаются запугивать.

Украинские пилоты Иван Пепеляшко и Алексей Чиж, вернувшиеся из плена в рф*, рассказали про постоянные угрозы, пропаганду, отсутствие элементарной медицинской помощи и «зомбированные».

Об этом пишет Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Они были захвачены 8 марта в районе села Новая Басань Черниговской области. В дальнейшем оккупанты несколько раз меняли место содержания украинских пилотов. Финальной точкой стало СИЗО города курск, где они находились в камере с еще восемью нашими офицерами. Пепеляшко рассказал, что несмотря на тяжелые ранения, солдаты в СИЗО не получают элементарной медицинской помощи.

В плену проводились изнуряющие допросы. Алексей Чиж рассказал, что каждый из них начинался с путинской пропаганды о том, что Украину придумал ленин, принуждали записывать пропагандистские видео. Если отказывались, угрожали, что перестанут перевязывать раны их товарищам, говорили, что будут отрезать зараженные части.

Сейчас украинские пилоты находятся в госпитале и получают всю необходимую медпомощь.

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