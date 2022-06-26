Украинские спецслужбы перехватили методички фсб рф, в которых учат правильно хвалить путина

Сотрудники Службы безопасности Украины перехватили новые методички фсб*, в которых россиян и особенно чиновников учат правильно хвалить путина и комментировать войну в Украине.

Об этом СБУ сообщает в Телеграме.

Силовики рассказали, что перехватили документ с примечанием «к неукоснительному использованию» во время его рассылки по секретным каналам связи в федеральные органы исполнительной власти рф.

В методичке напоминают, что надо хвалить путина. Там же сказано, что именно диктатор лично защитил россию от уничтожения, а россиян – от «стояния на коленях». Для большей убедительности аналитики фсб приводят целый блок «честнейшей статистики» о заоблачной поддержке российского диктатора.

В документе также перечисляют аргументы, чтобы россияне не боялись дефолта и международных санкций. И именно по таким тезисам все чиновники должны готовить свои выступления перед людьми, отмечают силовики.

В спецслужбе отмечают, что согласно этим тезисам должны готовить свои выступления российские чиновники, артисты и спортсмены.

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Ранее Курсор писал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

Редакция ранее писала, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!