Украинские военные показали, как уничтожают российских оккупантов на своей земле

Украинские бойцы из бригады имени князя Владимира Мономаха показали, как уничтожили российский БТР-82 и десять захватчиков рф*.

Об этом Оперативное командование «Восток» сообщает в Фейсбуке.

Воины отдельной механизированной бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику, отметили военные под видеокадрами.

Стоит добавить, что армия рф ежедневно несет огромные потери в Украине. Так, по состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали около 42 тысяч 640 российских захватчиков, что на 300 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты. Реальное число убитых российских захватчиков может быть куда больше.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.

Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.

Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.