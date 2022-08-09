Украинские военные показали, как уничтожают российских оккупантов на своей земле

Об этом Оперативное командование «Восток» сообщает в Фейсбуке.
Воины отдельной механизированной бригады продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику, отметили военные под видеокадрами.
Стоит добавить, что армия рф ежедневно несет огромные потери в Украине. Так, по состоянию на утро сегодняшнего дня Вооруженные силы Украины ликвидировали около 42 тысяч 640 российских захватчиков, что на 300 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты. Реальное число убитых российских захватчиков может быть куда больше.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!