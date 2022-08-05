Украинцев в оккупированных городах угрозами заставляют получать российские паспорта

На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей солдаты рф* заставляют украинцев менять документы на российские. В ход идут угрозы и даже похищения людей.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В Запорожской области для жителей Мелитополя и его окрестностей россияне обнародовали требования «земельных паев». При этом люди, у которых до сих пор действуют договоры аренды на земельные паи, должны перезаключать их на новые. Жители временно захваченных территорий, на которых истек срок договора, должны на основании полученного российского паспорта и в соответствии с законодательством рф заключить новый. В ином случае людей просто лишают права собственности на паи.

Помимо этого, оккупанты заявили, что уже с осени номерные знаки украинского образца на транспортных средствах будут изменены на временные с последующим переоформлением. Для этого, опять же, потребуется паспорт рф.

На выезде из города на блокпостах россияне продолжают проводить проверки мужчин, в том числе осматривать татуировки. Меры российской армии направлены на паспортизацию населения и присвоение имущества лиц, выехавших на подконтрольные Украине территории.

На захваченной территории Херсонщины сельхозпроизводителей заставляют регистрировать деятельность и платить «налоги» согласно законодательству россии. Отказавшихся будут лишать права собственности, заявили оккупанты.

В Каменском так называемая «администрация» проводит мероприятия по переводу деятельности местного бизнеса. Основным требованием для продолжения работы является наличие гражданства рф, отмечает разведка.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.