В БАГАЦе возобновили слушания по рассмотрению петиций против Закона об изменении стандарта разумности

В ходе обсуждения судьи заявили, что представитель ответчиков порочит человека в его отсутствие.

В Верховном суде возобновили слушания по рассмотрению петиций против Закона об изменении стандарта разумности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Теперь на претензии заявителей реагируют ответчики. Также участниками прений являются судьи.

Представляющий ответчиков, то есть правительства и Кнессета, адвокат Илан Бомбах заявил, что профессор Йоав Дотан выступил против судебной реформы, потому что сейчас это считается модным и нормальным. В ответ судьи заявили, что правозащитник порочит человека в его отсутствие.

"Я сижу здесь уже несколько часов, и у меня такое ощущение, что вы знаете, что приняли плохой закон, и предлагаете нам только разные способы, как его обойти", – заявил судья Ицхак Амит, обращаясь к Бомбаху.

Ранее мы писали, что слушание в полном составе БАГАЦа продолжается уже 12 часов. Ответчики просили прервать заседание и продолжить завтра, но глава Верховного суда судья Эстер Хают настояла на полном проведении слушания сегодня.

Также "Курсор" сообщал, что в рамках сегодняшний слушаний Анер Хельман, представляющий юрсоветника правительства, получил вопрос от консервативного судьи Давида Минца. Последний спросил, какими источниками располагает суд для отмены Основного закона.

Хельман заявил, что это Декларация независимости, в которой сказано, что наше государство – еврейское и демократическое. Он добавил, что она и есть базовым источником обеспечения демократического устройства страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Кроме этого, слушания в БАГАЦе решил неожиданно посетить посол Германии в Израиле Штефан Зайберт. Он сказал, что это логичное решение свете заинтересованности Германии в обсуждениях судебной системы. Учитывая нетипичнось такого поведения для дипломатов, в Иерусалиме обсумывают реакцию на это и, возможно, выразят протест.