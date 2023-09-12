Слушание в полном составе Верховного суда продолжается уже 12 часов – что известно

Ответчики просили прервать заседание и продолжить завтра.

Уже 12 часов продолжается слушание в полном составе БАГАЦа.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Ответчики, которыми являются правительство и Кнессет, в лице своего представителя адвоката Илана Бомбаха попросили прервать заседание и продолжить завтра, 13 сентября. Тем не менее глава Верховного суда судья Эстер Хают настояла на том, чтобы слушание полностью провели сегодня.

Напомним, что сегодняшние слушания в БАГАЦе неожиданно посетил посол Германии в Израиле Штефан Зайберт, заявивший, что поступает логично в свете интереса Германии к дебатам о реформировании судебной системы. Из-за нетипичности такого поведения для дипломата в Иерусалиме обдумывают реакцию на это и, возможно, выразят протест.

Также "Курсор" сообщал, что сегодня во время слушаний консервативный судья Давид Минц задал вопрос Анеру Хельману, который представлял юрсоветника правительства. Он спросил, какой источник есть у суда, чтобы отменить судебный закон.

Хельман в ответ сказал, что это Декларация независимости, которая содержит указание на то, что наша страна – это еврейское и демократическое государства. По его словам, это и есть базовый источник обеспечения демократического устройства. Подробнее об этой беседе читайте в нашем материале.

Помимо этого мы писали, что председатель БАГАЦа Хают перешла в атаку и бросила вызов адвокату Бомбаху, который представляет правительство. Речь шла о полном запрете, накладываемым законом на способность судов пересматривать решения правительства и министров на основе стандарта разумности.