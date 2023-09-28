Последним перед перерывом резко выступил адвокат Ури Хаберман.

После 15 минут перерыва в Высшем суде справедливости (БАГАЦ) возобновили работу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Сегодня в Израиле".

Сейчас суд рассматривает апелляции против принятия поправки к Основному закону. К слову, это поправка, регулирующая механизм отстранения премьер-министра от занимаемой должности.

Последнее выступление перед перерывом провел адвокат Ури Хаберман, который представляет интересы истца – депутата Кнессета от партии НДИ Одеда Форера.

В ходе заседания один из одиннадцати судей Ноам Сольберг задался вопросом, стоит ли проводить рассмотрение ходатайства Форера в суде. Он сказал, что депутат Кнессета может подать законопроект о внесении поправок в закон.

«Подобные аргументы… необходимо поднимать в Кнессете, а не здесь», – отметил он.

Тем не менее Хаберман продолжил критически высказываться в адрес принятия поправки. Он сказал, что это квазиконституционные поправки к Основным законам Израиля, ни одну из которых в суде так и не отменили.

«Нам нужно положить этому конец», – сказал он и призвал не допустить вступления закона в силу до следующего Кнессета.

Ранее мы писали, что глава партии НДИ Авигдор Либерман посетил слушание в БАГАЦе касательно апелляции партии НДИ против Закона о порядке признания недееспособности премьер-министра. По его словам, речь идет о заведомо неразумном законе, позволяющем Нетаниягу уйти в отставку лишь "после его похорон".

Также "Курсор" сообщал, что Беннет похвалил Мансура Аббаса и заявил о захвате Израиля.