Заместитель советника Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Файнер заявил, что США готовы «очень осторожно» обсуждать с Киевом и союзниками идею поставки истребителей в Украину для противостояния агрессии рф*.

Об этом Файнер сказал в американском телеэфире, передает Reuters.

Он заверил, что Штаты не исключают никаких вариантов и всегда пытались приспособить помощь к той фазе боя, в которой находятся украинцы.

В то же время на пресс-брифинге в минобороны США заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх не подтвердила намерения предоставить Украине истребители F-16. Она, в частности, отметила, что Соединенные Штаты «не собираются ничего убирать со стола» в плане широких обсуждений помощи Украине. И будут в дальнейшем оказывать поддержку.

Кроме того, представительница Пентагона повторила позицию официального Вашингтона, что США намерены «обеспечивать Украину тем, что ей нужно в краткосрочной и долгосрочной перспективах».

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Еще мы писали, что новые мобилизованные в рф нередко становятся «трехсотыми» (т.е. получают ранения) еще на тренировочных полигонах в своей же стране. В основном — из-за злоупотребления алкоголем. Об этом свидетельствует очередной перехват разговора российских солдат.