Российские СМИ сообщили, что в Госдуме якобы по-новому обозначили, в каких границах признаются «ЛДНР»

Российские СМИ заявили, что в Государственной думе РФ решили так называемые «Луганскую и Донецкую народные республики» признать в границах Луганской и Донецкой областей Украины. Однако затем это заявление опровергли.

Российские СМИ начали сообщать, что глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Россия признает так называемые «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей.

Стоит отметить, что затем сам же Калашников и опроверг это заявление. По его словам, это была утка. В соглашении не говорится о конкретных границах, а лишь о дружбе и сотрудничестве РФ с этим «государствами».

Отметим, что большая часть территории Луганской и Донецкой областей находится под контролем официальных властей Украины.

Ранее Зампред комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов заявлял, что Россия признает «ЛНР» и «ДНР» в границах, которые сейчас фактически установлены.

Примечательно, что накануне вчерашнего признания президентом РФ Владимиром Путиным псевдореспублик, специалисты из американского Института исследования войны предположили, что российские войска могут атаковать украинские формирования, сосредоточенные на линии боевого соприкосновения. Они могут это сделать как раз для того, чтобы заполучить контроль над остальными территориями Луганской и Донецкой областей.

Ранее Курсор сообщал, что очевидцы сообщили о военных колоннах РФ на территории «ДНР» и «ЛНР».

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что Зеленский заявил, что Украина рассматривает последние действия РФ как нарушение суверенитета.

Также наш сайт писал, что Путин превратил российский рубль в самую нестабильную валюту в мире.

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