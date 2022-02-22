Зеленский: Украина рассматривает последние действия РФ как нарушение суверенитета

Владимир Зеленский заявил, что вся ответственность за последствия этих решений лежит на политическом руководстве России. Он подчеркнул, что это подорвет мирные усилия и разрушит существующие переговорные форматы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина расценивает последние действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Об этом он сказал в видеообращении к украинцам.

«Украина однозначно расценивает последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства», — сказал Президент.

Он сказал, что вся ответственность за последствия этих решений лежит на политическом руководстве России.

«Признание независимости оккупированных Донецкой и Луганской территорий может означать односторонний выход России из Минских соглашений и игнорирование решений, принятых в Нормандии», — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это подорвет мирные усилия и разрушит существующие переговорные форматы.

«При сегодняшнем и завтрашнем возможных решениях Россия легализирует свои войска, которые фактически находятся на оккупированных территориях Донбасса с 2014 года. Страна, которая 8 лет поддерживала войну, не может поддерживать мир, как она утверждает», — сказал глава государства.

Курсор ранее писал, что в ЕС и США рассказали, какие санкции готовы ввести против России. О санкциях против РФ рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, меры затронут все товары, которые производятся европейскими и американскими компаниями. В том числе и те, которые срочно нужны РФ.

Кроме того, ФСБ сообщило о разрушении российского пограничного пункта. Российские спецслужбы сообщили, что со стороны Украины якобы прилетел снаряд, который разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Последствия взрыва зафиксировали на видео.

Ранее Курсор сообщал о том, что Путин объявил о признании независимости «ДНР» и «ЛНР». Россия официально признала две самопровозглашенные республики Донбасса. Президент РФ заявил, что Россия будет делать все для того, чтобы защитить граждан на этих территориях.

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