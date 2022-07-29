В Канаде раскритиковали антисемитские высказывания представителя ООН

Посол Канады в ООН осуждает следователя ООН по правам человека, заявившего, что социальные сети контролируются «еврейским лобби». Он считает, что он должен быть снят со своей должности.

Посол Канады в ООН Боб Рэй в четверг обрушился с критикой на следователя ООН по правам человека, который заявил, что социальные сети контролируются «еврейским лобби», и поставил вопрос о том, почему еврейское государство является членом ООН.

В своем твите Рэй заявил, что комментарии Милуна Котари, который входит в комиссию ООН по расследованию, созданную в ответ на прошлогоднюю 11-дневную войну между Израилем и ХАМАСом в Газе, являются «позором для институтов, которые якобы посвящены верховенству закона».

В интервью Mondoweiss, антисионистскому блогу, Котари сказал: «Нас очень огорчают социальные сети, которые контролируются в основном еврейским лобби или конкретными [некоммерческими группами]. Много денег брошено на попытки дискредитировать нас».

Ирвин Котлер, который является специальным посланником Канады по борьбе с антисемитизмом, сказал, что эти высказывания означают, что Котари не место в комиссии ООН по расследованию, которая уже обвинила Израиль в военных преступлениях.

«Комментарии Милуна Котари свидетельствуют, и это мягко сказано, о разумном предчувствии предвзятости», — сказал Котлер.

«Уже одно это должно дисквалифицировать его как члена комиссии, которая сама запятнана своим бессрочным и предвзятым мандатом», — добавил он.

Курсор ранее писал, что в ООН заявили, что социальные сети контролируются еврейским лобби. Член Комиссии по расследованию Организации Объединенных Наций (ООН) Милун Котари заявил, что социальные медиа контролируются «еврейским лобби», и задался вопросом, почему еврейское государство является членом ООН.