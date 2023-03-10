В Китае рассказали, станет ли Тайвань «следующей Украиной»

«Тайвань — внутреннее дело Китая, а украинский конфликт — дело двух суверенных стран», — сказал китайский чиновник.

Спецпредставитель китайского правительства по европейским делам У Хунбо, выступая на панели на Глобальном Бакинском форуме, заявил: «Кто-то в предыдущей панели сказал, что Тайвань — это следующая Украина, это абсурд, две ситуации несопоставимы. Тайвань — внутреннее дело Китая, а украинский конфликт — дело двух суверенных стран, россии* и Украины. Те же самые люди, которые требуют уважения суверенитета и территориальной целостности Уктайны, нарушают политику «целого Китая», говоря о Тайване. Это типичный двойной стандарт, против которого выступает Пекин».

К слову, отметим, что президент рф владимир путин сегодня в пятницу поздравил Си Цзиньпина с обеспечением его третьего срока на посту президента Китая, заявив, что две страны будут продвигать свое сотрудничество по международным вопросам.

«Уверен, что совместными усилиями мы обеспечим расширение плодотворного российско-китайского сотрудничества в различных сферах», — отмечается в телеграмме путина Си Цзиньпину.

Напомним, что сегодня депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва, национального законодательного собрания Китая, единогласно избрали действующего президента Си Цзиньпина на третий срок подряд.

Си впервые стал президентом в 2013 году, а в 2018 году отменил ограничение на количество сроков полномочий, что сделало сегодняшнее голосование беспрецедентным. Лидера одновременно назначили председателем Центрального военного совета (ЦВК) Китая.

Глава государства останется у власти еще на 5 лет.

Читайте также: Тайвань обвинил Китай в перерезке интернет-кабелей вблизи острова.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.