США думают о добавлении беспилотных израильских лодок к совместным операциям на Ближнем Востоке

Это решение может усилить растущую роль Израиля в региональных военных соглашениях, поскольку оно нормализует отношения с бывшими противниками в Персидском заливе.

По словам американского чиновника, ВМС США рассматривают возможность добавления беспилотных израильских лодок к своим совместным операциям на Ближнем Востоке, что может усилить растущую роль Израиля в региональных военных соглашениях, поскольку это нормализует отношения с бывшими противниками в Персидском заливе.

Бахрейн, где находится Пятый флот ВМС США и несколько международных военно-морских оперативных групп, будет принимать премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Этот визит будет, первым из израильских лидеров после нормализации отношений между двумя государствами в 2020 году.

По словам официальных лиц, Израиль должен стать 29-й страной, направившей атташе в штаб-квартиру флота в Манаме, добавив, что пока еще неназванный посланник, вероятно, будет в звании капитана или командующего ВМС.

«Речь идет о сохранении открытых линий связи» на двусторонней основе между Израилем и флотом, сказал официальный представитель США, имея в виду план размещения посланника в королевстве Персидского залива.

Израиль официально не подтвердил это назначение.

Напомним, что ранее «Курсор» писал о том, что раскрыт план террористов ХАМАСа по атаке на израильтян за границей.

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