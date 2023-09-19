В Кнессете произошел скандал, связанный с наркотиками

Ситуация касается недавнего инцидента в Умани.

В Кнессете произошел скандал при участии депутата Элияху Рабиво, который сделал резонансное заявление о наркотиках.

Об этом сообщает Telegram-канал "Что там у евреев?".

Политик сказал, что в Кнессете в среднем больше употребляют каннабис, чем граждане, которые поехали в Умань (Украина).

Отметим, что каннабис, то есть наркотики марихуана, является психоактивным средством психоделического типа, получаемым из конопли. Эксперты выделяют следующие основные виды конопли: конопля посевная, конопля индийская и конопля сорная.

Напомним, что на прошлой неделе в Украине арестовали израильтян, направлявшихся в Умань. Задержание произошло в Виннице неподалеку от границы с Молдовой из-за подозрений в хранении наркотиков.

Журналисты пишут, что троих израильтян должны освободить завтрашним утром в Одессе. После этого им предстоит ожидать проведения дальнейших юридических процедур против них.

Все арестованные – хасидские паломники, планировавшие праздновать Рош ха-Шана в Умани. Среди арестованных по подозрению в хранении наркотиков один прибыл в Украину со своим 8-летним сыном, который остается под стражей правоохранителей вместе со своим отцом.

Каннабис – до сих пор незаконное средство в Украине, хотя правительство предприняло шаги по легализации его использования в медицинских целях.

Также "Курсор" сообщал, что в центре Израиля задержали врача за попытку контрабанды "наркотика изнасилования"