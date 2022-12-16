В Минобороны Украины отреагировали на новую ракетную атаку россиян

В ведомстве отметили, что все попытки рф сломить украинцев будут тщетными.

Сегодня, 16 декабря, российская федерация* совершила новый массированный ракетный удар по украинским городам. Такими действиями агрессор пытается изменить ход войны в свою пользу, но его попытки будут неэффективны.

Об этом на своем Telegram-канале сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее словам, кремль делает все возможное, чтобы погрузить украинский народ в тотальную тьму, поэтому продолжает обстреливать энергосистему. С каждым новым ракетным ударом агрессор надеется сломить украинцев, чтобы превратить их в рабов, которыми являются сейчас сами россияне.

Анна Маляр отметила, что все попытки российской армии будет тщетными, потому что украинцы каждый день доказывают всему миру, что свобода и воля — часть ДНК из нации.

«Курсор» писал ранее, что сегодня, 16 декабря, во многих городах Украины были слышны взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил их в трех районах, на места отправлены профильные службы.

Еще мы писали, что рф хочет вынудить Украину сесть за стол переговоров с помощью массированных ракетных ударов по критической инфраструктуре и наступательных операций на Донбассе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!