В плен украинским военным сдался взвод армии России

Сегодня под Черниговом в плен Вооруженным силам Украины сдался взвод 74 мотострелковой бригады из Кузбасса. Опубликовано видео допроса его командира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

«Нашим защитникам в плен сдался целый взвод 74 бригады из Кузбасса», — написал Геращенко.

Советник главы МВД опубликовал видео допроса командира взвода. На кадрах видно мужчину с короткой стрижкой, в футболке цвета хаки и закамуфлированных штанах. Правое плечо у него забинтовано.

Российский военный выглядит растерянным и прежде чем ответить на вопрос по нескольку раз уточняет. В итоге он заявил, что командует разведывательным взводом 74 бригады сухопутных войск России.

«Старшина Буйничев Константин Сергеевич. 74 мотострелковая бригада, Кемеровская область», — после некоторой заминки сказал российский военный.

Как сообщал Курсор, президент России Владимир Путин объявил войну Украине. Он призвал украинских военных сложить оружие и возвращаться домой. Он также заявил, что не собирается оккупировать Украину, а лишь демилитаризировать ее.