Российская федерация* стремится усилить свои нынешние позиции и готова пожертвовать тысячами солдат, ради достижения своих целей.

Об этом заявил Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью «Украинской правде».

Данилов предположил, что в рф могут объявить общую мобилизацию еще и для того, чтобы «как можно больше было уничтожено их граждан. Зачем? Для того чтобы у них не было каких-то неприятностей на их территории”.

Отвечая на вопрос, попытаются ли россияне зайти вглубь территории Украины, секретарь СНБО отметил, что рф может использовать любую стратегию, но украинцы готовы к этому.

Также секретарь Совбеза напомнил, что кремль не отказался от намерений захватить Киев и уничтожить украинскую нацию, однако Украина не даст ему такой возможности.

“Если у них нет в руках Киева, у них в руках нет ничего – мы должны это понимать. Но будем ли мы им отдавать Киев, предоставим ли мы им такую возможность? Нет», — заверил он.

Напомним, наш сайт сообщал, что раввин Пинхас Гольшмидт прокомментировал антисемитские заявления мид рф. «Антисемитизм снова стал официальной государственной политикой в россии,» — уверен бывший главный раввин москвы.

Кроме того, редакция писала, что Абрамович и другие российские олигархи требуют в Евросуде компенсации за ущерб от санкций.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!