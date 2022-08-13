В США отреагировал на угрозы «днр» казнить пленных

США «обеспокоены сообщениями» о том, что квазиреспублика «предъявляет обвинения» британским, шведским и хорватским гражданам.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен ответил на угрозу террористов «днр» казнить пятерых иностранцев, воевавших на стороне Украины. Об этом он написал на своей странице в Твиттере 13 августа.

Он сказал, что США «обеспокоены сообщениями» о том, что квазиреспублика «предъявляет обвинения» британским, шведским и хорватским гражданам.

«Россия и ее доверенные лица обязаны соблюдать международное гуманитарное право, включая права и защиту, предоставляемые военнопленным», — написал Блинкен.

Ранее российские СМИ сообщили, что «днр» 15 августа начнет «закрытый судебный процесс» против гражданина Швеции Матиаса Густавссона, гражданина Хорватии Векослава Пребега и граждан Великобритании Джона Хардинга, Эндрю Хилла и Дилана Хили.

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