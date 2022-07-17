В Турции подтвердили встречу Эрдогана с путиным в Иране

Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с президентами россии и Ирана 19 июля. Официально на саммите будут обсуждаться текущие события в Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Иран с официальным визитом 18-19 июля и встретится с главой рф владимиром путиным* во время трехстороннего саммита.

«На саммите состоится двусторонняя встреча лидеров Турции и россии», — говорится в сообщении.

Эрдоган примет участие в седьмом трехстороннем саммите с президентами россии и Ирана 19 июля. Официально на саммите будут обсуждаться текущие события в Сирии, борьба с террористическими организациями и гуманитарная ситуация.

Ранее в телефонном разговоре с президентом Франции Эрдоган выразил надежду на скорейшую реализацию плана по экспорту украинского зерна, который помог бы решить проблему глобальной продовольственной безопасности.

Ранее редакция Курсора сообщала, что россия пригрозила швейцарской газете судом за фото путина в образе клоуна. На одной фотографии владимир путин изображен с клоунским носом и лицом цвета радуги, а на другой — президент Украины Владимир Зеленский в образе супергероя, похожего на Капитана Америку.

Кроме того, наш сайт писал, что американский философ прокомментировал одно из самых громких заявлений путина.

Еще напомним, что путину угрожают «еврейским проклятием» после ракетного удара по Днепру.