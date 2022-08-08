В Украине рассказали, при каких условиях возможны переговоры с рф

С рф* можно будет вести переговоры только в том случае, если она потерпит несколько важных тактических поражений в войне. Об этом заявил Михаил Подоляк, советник главы администрации президента Украины.
На данный момент агрессор использует экспансионистские возможности страны-агрессора и хочет продвинуть статус-кво, что неприемлемо для Украины.
«К сожалению, сегодня договориться с россией невозможно. Россия вынуждена отказываться или пытаться обмануть стороны соглашения. Она в полной мере использует свои экспансионистские возможности и стремится к статус-кво, неприемлемому для Украины. Поэтому следует понимать, что переговорный процесс с россией возможен только при условии нескольких важных тактических поражений», — прокомментировал политик.
По мнению Михаила Подоляка, именно в Украине будет определяться конфигурация Европы на ближайшие 50-100 лет. Таким образом, если россия выиграет войну, она будет доминировать на всем европейском континенте и попытается вторгнуться в другие страны, включая Польшу, страны Балтии и Молдову.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что россия мобилизует на войну в Украине технику и боеприпасы с Дальнего Востока.
Кроме того, Курсор писал, что генерал рассказал, когда в Украине закончится горячая фаза войны.
Еще напомним, что посол Польши рассказал, как ВСУ могли бы предотвратить трагедию в Мариуполе.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!