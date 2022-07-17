В Великобритании заявили о готовности к войне с россией

Министерство обороны Великобритании уже объявило, что парк истребителей Typhoon будет оснащен новыми радарами в рамках инвестиций в размере 2,35 миллиарда фунтов стерлингов.

Начальник штаба Королевских ВВС Майк Уигстон заявил, что британские самолеты и пилоты готовы к войне с россией*.

Отвечая на вопрос, насколько вероятно, что Королевские ВВС будут вовлечены в прямой конфликт с россией, Вигстон сказал, что Москва становится «все более агрессивной».

«Мы должны быть готовы к этому, и я думаю, что это самый важный урок для европейской безопасности, который вытекает из этого вторжения», — сказал Вигстон.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.