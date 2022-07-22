В Японии предупредили об угрозе со стороны рф и Китая

Министерство обороны Японии отмечает, что россия все больше полагается на свой ядерный потенциал в качестве средства сдерживания.

Министерство обороны Японии предупреждает о военной угрозе со стороны россии*. Они также выразили озабоченность по поводу давления Китая на Тайвань.

Япония опубликовала свой ежегодный отчет по безопасности, в котором много внимания уделено войне в Украине. Токио считает, что военное вторжение россии в Украину может подать плохой пример Китаю и послужить сигналом, что «попытки изменить статус-кво силой допустимы».

Министерство обороны Японии отмечает, что россия все больше полагается на свой ядерный потенциал в качестве средства сдерживания. Они назвали это тревожным знаком, учитывая, что российские атомные подводные лодки регулярно действуют вблизи японской территории.

Ранее Курсор писал, что в США заявили, что россияне дважды посещали Иран для осмотра боевых беспилотников. В США не раз говорили о том, что Иран готовится передать россии свои ударные беспилотники. Однако в Тегеране это отрицают.

Кроме этого, в Сирии начали обучать россиян работе с БПЛА для войны в Украине. По информации, полученной США, Иран не только готов поставить россии флот атакующих беспилотников, но и обучить их использованию в войне против Украины.

Стало известно, какие именно БПЛА Иран предлагал россии: обнародованы спутниковые снимки. США благодаря спутниковым снимкам «зафиксировали», какие именно беспилотники предлагала россии иранская «оборонка».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!