Вице-президент США провела телефонный разговор с Ицхаком Герцогом

Вице-президент США Камала Харрис позвонила президенту Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить израильтян с Песахом и осудить недавнюю череду смертоносных терактов в стране, сообщает офис Герцога.
«Харрис осуждает недавнюю волну терактов от имени президента США Джо Байдена и от себя лично, выражая свои и президента Байдена соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении офиса Герцога.
«Вице-президент Харрис выразила свою поддержку шагам, предпринятым Израилем в месяц Рамадан, и его усилиям по противостоянию волне терроризма», — говорится в заявлении.
По словам офиса Герцога, Харрис пожелала «ему, его семье и всем гражданам Израиля счастливого и мирного Песаха».
Она добавила, что в этом году в резиденции вице-президента впервые пройдет традиционный вечер седера.
Офис президента сообщает, что он выражает благодарность Харрис и от имени израильского народа за соболезнования, «отмечая, что они особенно значимы и важны, исходящие от величайшего союзника Государства Израиль».
«Президент также поблагодарил вице-президента Харрис за ее праздничные пожелания и пожелал ей и ее семье счастливого Песаха», — добавляется в заявлении.
Курсор ранее писал, что Силы безопасности Израиля готовятся к возможным провокациям в Песах. В четверг министр обороны Бени Ганц проведет оценку ситуации, чтобы обсудить детали того, как оборонное ведомство будет действовать во время праздника, который совпадает с Рамаданом и Пасхой.
Кроме того, названы самые популярные туристические направления среди израильтян на Песах. Удивительно, но выбор номер один для израильтян – Турция. Стамбул и Анталия возвращаются в список фаворитов благодаря растущим связям между Турцией и Израилем, приемлемым ценам на билеты, наличию рейсов (около 20 в день) и относительно короткому перелету.