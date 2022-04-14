Вице-президент США провела телефонный разговор с Ицхаком Герцогом

Камала Харрис в ходе телефонного разговора с президентом Израиля выразила соболезнования в связи с недавними терактами, а также поздравила израильтян с предстоящим Песахом.

Вице-президент США Камала Харрис позвонила президенту Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить израильтян с Песахом и осудить недавнюю череду смертоносных терактов в стране, сообщает офис Герцога.

«Харрис осуждает недавнюю волну терактов от имени президента США Джо Байдена и от себя лично, выражая свои и президента Байдена соболезнования семьям погибших», — говорится в заявлении офиса Герцога.

«Вице-президент Харрис выразила свою поддержку шагам, предпринятым Израилем в месяц Рамадан, и его усилиям по противостоянию волне терроризма», — говорится в заявлении.

По словам офиса Герцога, Харрис пожелала «ему, его семье и всем гражданам Израиля счастливого и мирного Песаха».

Она добавила, что в этом году в резиденции вице-президента впервые пройдет традиционный вечер седера.

Офис президента сообщает, что он выражает благодарность Харрис и от имени израильского народа за соболезнования, «отмечая, что они особенно значимы и важны, исходящие от величайшего союзника Государства Израиль».

«Президент также поблагодарил вице-президента Харрис за ее праздничные пожелания и пожелал ей и ее семье счастливого Песаха», — добавляется в заявлении.