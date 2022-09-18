Власти Чили перенесли церемонию аккредитации посла Израиля после дипломатического инцидента

Посол Израиля в Чили Гиль Арзели представит верительные грамоты 30 сентября. Официальную дату дипломатического события перенесли из-за скандала, который разгорелся после реакции чилийского президента Габриэля Борича на гибель палестинского подростка в Самарии.

Министерство иностранных дел Чили объявило в субботу, что оно перенесло принятие верительных грамот нового посла Израиля в Сантьяго. Это якобы поможет преодолеть дипломатическую ссору с Иерусалимом, которая была спровоцирована на прошлой неделе.

Подробности 18 сентября сообщает официальный сайт внешнедипломатического ведомства южноамериканской страны.

В заявлении министерства подчеркивается «исключительный характер» убийства подростка, которое привело к решению отложить мероприятие. Представители чилийского дипломатического корпуса все же отметили, что власти страны по-прежнему намерены «поддерживать теплые и конструктивные отношения с Государством Израиль и его народом, основанные на уважении, диалоге и сотрудничестве».

Решение приостановить церемониальную процедуру ранее МИД Чили объяснил «политической чувствительностью», вызванной смертью 17-летнего палестинца Удая Салаха во время операции ЦАХАЛа на севере Западного берега. Несколькими часами ранее Салах был застрелен в ходе ожесточенных столкновений с израильскими военнослужащими, которые находились в деревне Кафр-Дан. Армия обороны Израиля заявила, что ее войска открыли огонь по подозреваемым, которые бросили в них взрывчатку.

Как сообщал «Курсор», израильскому послу, которого не принял президент Чили Габриэль Борич, принесли официальные извинения чиновники МИД страны. Глава чилийского государства пояснил, что он возмущен недавним «убийством палестинского подростка» в Самарии. Вскоре между странами разгорелся политический скандал.