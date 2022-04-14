Война в Украине стала причиной глобального экономического спада

Война в Украине подорвала процесс восстановления мировой экономики и замедлила ожидаемый экономический рост в большинстве стран мира, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
По словам Георгиевой, война разразилась в тот момент, когда экономика пыталась оправиться от продолжающегося воздействия пандемии COVID-19, включая ускорение инфляции, что также ставит под угрозу достигнутые успехи.
«Мы сталкиваемся с кризисом поверх кризиса», — заявила она в своем выступлении перед весенними совещаниями МВФ и Всемирного банка.
Ранее Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.
Также сообщалось, что в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».
Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!