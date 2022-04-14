Война в Украине стала причиной глобального экономического спада

Глава Международного валютного фонда заявила, что война в Украине стала «кризисом поверх кризиса» — мировая экономика только-только начала восстанавливаться, как столкнулась с новыми преградами.

Война в Украине подорвала процесс восстановления мировой экономики и замедлила ожидаемый экономический рост в большинстве стран мира, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

По словам Георгиевой, война разразилась в тот момент, когда экономика пыталась оправиться от продолжающегося воздействия пандемии COVID-19, включая ускорение инфляции, что также ставит под угрозу достигнутые успехи.

«Мы сталкиваемся с кризисом поверх кризиса», — заявила она в своем выступлении перед весенними совещаниями МВФ и Всемирного банка.