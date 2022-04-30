Врачи развеяли популярный миф о куриных яйцах

Ряд врачей заявили, что умеренная физическая активность благотворно влияет на голос человека, а сырые яйца не влияют на качество голоса и даже могут быть вредны для здоровья.
«Умеренная физическая активность благотворно влияет на голос человека, так как улучшает кровообращение, обмен веществ, улучшает состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышает тонус и выносливость дыхательных мышц и голосовых мышц», — сказал руководитель отделения микрохирургии гортани и фониатрии Института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко.
Олег Павлихин, ведущий научный сотрудник того же института, также подчеркнул, что сырые яйца не влияют на качество голоса. Он отметил, что их употребление может негативно сказаться на здоровье. Например, человек может заразиться сальмонеллезом.
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