Встреча Байдена и Нетаниягу в США: появились новые подробности

Это произойдет уже в среду, 20 сентября.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что президент США Джо Байден и премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретятся на следующей неделе.

Об этом сообщает 7-й канал.

Это произойдет 20 сентября, в среду, на полях Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Салливана, лидеры США и Израиля намерены обсудить двусторонние и региональные вопросы, сосредоточенные на общих демократических ценностях между странами, а также касательно видения более стабильного и процветающего региона.

Кроме этого, Байден и Нетаниягу объединят усилия по эффективному противодействию и сдерживанию Ирана. Премьер-министр вылетит в США уже сегодня вечером. Салливан выступил с этим заявлением вскоре после того, как в канцелярии премьер-министра подтвердили факт встречи Нетаниягу и Байдена.

Следует напомнить, что кроме Байдена Нетаниягу также планирует встречи с канцлером Германии Олафом Шульцем, президентом Турции Реджепом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Визит Нетаниягу в США должен стать финалом своего рода "бойкота" для него, продолжающегося с момента его возвращения на должность премьер-министра. Основные вопросы на повестке дня для Нетаниягу – иранский вопрос, судебная реформа и саудовские контакты.

Также "Курсор" сообщал, что у Нетаниягу дали оценку решению Ирана выслать треть инспекторов МАГАТЭ с ядерных объектов.

Помимо этого эксперты рассказали, какое место занял Израиль среди самых могущественных стран мира в 2023 году.