Американо-российский историк Юрий Фельштинский рассказал, что глава рф* путин может лгать о своих настоящих родителях.
По словам историка, есть информация о том, что матерь путина жила в Грузии. Кроме того, все детали своего детства путин тщательно скрывает.
О деталях резонансного расследования он рассказал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.
Как он отметил, автором публикации о якобы настоящей матери главы кремля был пресс-секретарь убитого главы Чечни Джохара Дудаева.
Резонанс заключался в том, что в Грузии нашли женщину – Веру Путину, утверждавшую, что она родила будущего главу кремля от безработного Платона Привалова из города Ачора Пермской области.
В расследовании заявлялось, что мужчина был алкоголиком.
Далее мать с маленьким сыном оказалась в Грузии, в селе Метехи. Она вышла замуж за грузина Осепашвили и родила детей.
Первого сына, владимира путина, они, как говорилось в расследовании, отправили на Урал к родителям веры путиной, где его отдали в интернат, а вскоре усыновили.
Ибрагимов заявлял, что глава рф не хочет признавать свою родную мать, хотя есть множество доказательств его происхождения.
Расследование было опубликовано в 2000 году и обросло скандалами.
Фельштинский верит расследованию и считает веру путину, женщину из Грузии, настоящей матерью путина.
Он сказал, что в ее село приезжали журналисты из Франции и Германии, но писать они о ней не стали, потому что было сложно доказать родственную связь.
Фельштинский отметил, что если расследование Ибрагимова правдиво, то путину на 2 года больше, чем сказано в его официальной биографии.
Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!