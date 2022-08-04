Может скрывать родную мать: Фельштинский рассказал о «настоящих родителях путина»

Фельштинский рассказал о «настоящей матери путина» и о скандальной публикации Ибрагимова.

Американо-российский историк Юрий Фельштинский рассказал, что глава рф* путин может лгать о своих настоящих родителях.

По словам историка, есть информация о том, что матерь путина жила в Грузии. Кроме того, все детали своего детства путин тщательно скрывает.

О деталях резонансного расследования он рассказал в интервью украинской журналистке Наталье Влащенко.

Как он отметил, автором публикации о якобы настоящей матери главы кремля был пресс-секретарь убитого главы Чечни Джохара Дудаева.

Резонанс заключался в том, что в Грузии нашли женщину – Веру Путину, утверждавшую, что она родила будущего главу кремля от безработного Платона Привалова из города Ачора Пермской области.

В расследовании заявлялось, что мужчина был алкоголиком.

Далее мать с маленьким сыном оказалась в Грузии, в селе Метехи. Она вышла замуж за грузина Осепашвили и родила детей.

Первого сына, владимира путина, они, как говорилось в расследовании, отправили на Урал к родителям веры путиной, где его отдали в интернат, а вскоре усыновили.

Ибрагимов заявлял, что глава рф не хочет признавать свою родную мать, хотя есть множество доказательств его происхождения.

Расследование было опубликовано в 2000 году и обросло скандалами.

Фельштинский верит расследованию и считает веру путину, женщину из Грузии, настоящей матерью путина.

Он сказал, что в ее село приезжали журналисты из Франции и Германии, но писать они о ней не стали, потому что было сложно доказать родственную связь.

Фельштинский отметил, что если расследование Ибрагимова правдиво, то путину на 2 года больше, чем сказано в его официальной биографии.

Напомним, что россияне заставили пленного украинского военного прокомментировать теракт в Еленовке.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!