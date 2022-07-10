ВВС Израиля проводят учения перед визитом Байдена

Израильские силовые структуры со всей серьезностью относятся к визиту президента США в Израиль — сейчас проводятся учения, на которых отрабатываются неочевидные варианты развития событий.

Израильские ВВС проводят сегодня учения над центральной частью Израиля в рамках подготовки к визиту президента США Джо Байдена. Военные утверждают, что учения закончатся сегодня вечером.

Байден должен прибыть в Израиль в среду днем, а улететь в пятницу.

Полиция Израиля также готовится к президентскому визиту: более 16 тысяч полицейских будут работать над охраной элементов поездки и обеспечением общественного порядка во время визита Байдена.

Во время визита будут перекрыты многие дороги, включая основные магистрали, в том числе трасса 1, главная магистраль, соединяющая Тель-Авив и Иерусалим, а также часть трассы 6 в районе аэропорта в среду.

В Иерусалиме многие основные дороги будут закрыты для движения, в частности, вокруг отеля «Кинг Давид», где остановится Байден, а также рядом с резиденцией премьер-министра и резиденцией президента.

Курсор ранее писал, что Байден примет участие в церемонии открытия Маккабиады. Американский президент в ходе своего визита в Израиль также посетит Маккабиаду и даже примет участие в ее открытии — для этого полицейское командование Байдена уже проводит ревизии на стадионе Тедди.

Также сообщалось, что Байден первым поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра. Американский президент Джо Байден первым из иностранных лидеров позвонил Яиру Лапиду и поздравил его со вступлением в должность главы правительства Израиля. Это произошло ночью после официального перехода полномочий от Беннета к Лапиду.