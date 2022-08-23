Ядерная сделка с Ираном: Беннет обратился к Байдену

Беннет призвал Байдена не подписывать ядерную сделку с Ираном и рассказал, какими негативными последствиями она может обернуться.

Бывший премьер-министр Нафтали Беннет, который сейчас занимает пост заместителя премьер-министра, обратился к президенту США Джо Байдену. Он призвал его не подписывать возобновленную ядерную сделку с Ираном.

«Эта сделка направит около четверти триллиона долларов в казну иранского террористического режима и его региональных подразделений и позволит Ирану практически без ограничений разрабатывать, устанавливать и эксплуатировать центрифуги примерно через два года», — говорится в заявлении Беннета.

Он сказал, что ранее Израиль убедил Белый дом «не уступать требованиям Ирана», и выражает надежду, что он снова сделает то же самое.

«В любом случае Государство Израиль не является стороной сделки, не ограничено какими-либо полномочиями формируемого соглашения и будет действовать всеми средствами, чтобы предотвратить прогресс в иранской ядерной программе», — отметил Беннет.

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.