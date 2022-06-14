Яир Голан назвал Нетаниягу «злокачественной опухолью»

Депутат от партии МЕРЕЦ в ходе интервью на радио заявил, что «нужно избавить Израиль от злокачественной опухоли Биньямина Нетаниягу», за что был раскритикован партией Ликуд.

В правительстве продолжает разгораться жесточайшее противостояние между правящей коалицией и оппозицией во главе с Нетаниягу.

Депутат МЕРЕЦ Яир Голан получил ответ на комментарии, в которых он назвал бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу «злокачественной опухолью».

В радиоинтервью Голан сказал, что «мы должны искупить Израиль от злокачественной опухоли Биньямина Нетаниягу».

В ответ Ликуд осудил Голана за «дикое подстрекательство» и призвал премьер-министра Нафтали Беннета и министра иностранных дел Яира Лапида осудить заявление Голана.

Курсор ранее писал, что коалиция стремительно теряет поддержку. Опрос показал, что большинство израильской общественности недовольно правящей коалицией и что партия Гидеона Саара «Тиква Хадаша» набирает меньше минимального количества голосов, необходимого для прохождения в Кнессет.

Также сообщалось, что в Кнессете премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что его пошатнувшейся коалиции осталось жить всего неделю или две, если только депутаты-мятежники не вернутся в лоно партии и не вернут коалиции большинство.

Кроме того, Орбах прекратит голосовать за коалицию. Ряд израильских СМИ сообщил о том, что Нир Орбах не будет голосовать за законопроекты коалиции до тех пор, пока не будет принят закон о поселенцах.