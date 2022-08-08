Яков Лицман избежал тюремного заключения: стали известны подробности

Политик, который объявил, что не будет баллотироваться на следующих выборах, избежал обвинения и не будет осуждаться за моральный проступок.

Бывший министр здравоохранения Яков Лицман приговорен к восьми месяцам условно и штрафу в размере 3000 шекелей ($900) за то, что, используя свое положение, пытался помешать экстрадиции в Австралию Малки Лейфер, бывшего директора ортодоксальной школы для девочек в Мельбурне, обвиняемой в сексуальном насилии над несовершеннолетними.

Судья принял соглашение о признании вины, согласно которому Лицман признает себя виновным в мошенничестве и злоупотреблении доверием за оказание давления на государственного психиатра, чтобы тот признал Лейфер непригодной для экстрадиции.

Лейфер в конце концов была экстрадирована в Австралию в прошлом году, почти через 13 лет после того, как она бежала из Мельбурна, когда обвинения против нее стали известны, и после шестилетнего судебного процесса, в ходе которого суд установил, что она симулировала психическое заболевание, чтобы избежать правосудия. Сейчас она предстала перед судом в Австралии за сексуальное насилие над девочками в еврейской школе.

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