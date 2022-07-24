Ямина официально начнет свою предвыборную кампанию на этой неделе

Соглашения с Хенделем, Хаузером и Каханой, вероятно, будут достигнуты к началу предвыборной кампании, сказал источник в Ямине. Сама кампания начнется в ближайшие дни.

Ожидается, что «Ямина» официально начнет свою кампанию на этой неделе и к тому времени, вероятно, завершит работу над соглашениями с министром связи Йоазом Хенделем, депутатом Цви Хаузером и заместителем министра по делам религии Матаном Каханой, сообщил источник в «Ямине».

Кахана в настоящее время является членом списка «Ямина», но провел переговоры с другими партиями. Хендель и Хаузер являются членами независимой политической фракции «Дерех Эрец». На предыдущих выборах они входили в список «Тиква Хадаша» министра юстиции Гидеона Саара, но остались в стороне от слияния с партией министра обороны Бени Ганца.

Курсор ранее писал, что новый опрос показал, сможет ли Нетаниягу сформировать коалицию. Осталось четыре месяца до начала выборов в Кнессет 25-го созыва. Согласно последнему политическому опросу, оппозиционный блок, возглавляемый Биньямином Нетаниягу, получит 59 мест, что помешает ему восстановить свою политическую власть.

Также сообщалось, что Бен-гвир заявил, что пока левые объединяются, у правых все наперекосяк. Бен-Гвир считает, что нужно разработать схему объединения, чтобы составить конкуренцию левым партиям. Он предложил провести внешнее исследование, чтобы изучить предпочтительную структуру для совместного выдвижения правых партий.

Кроме того, Нетаниягу пытается завлечь Ашкенази в Ликуд. Неназванный бизнесмен, входящий в ближайшее окружение лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу, сделал неожиданное предложение бышему начальнику Генерального штаба Габи Ашкенази.