Юлия Малиновская осудила членов коалиции за неспособность достичь соглашения по «закону о метро»

Для того, чтобы заручиться поддержкой законопроекта со стороны оппозиции, коалиционным партиям было предложено пойти на компромисс по поводу даты предстоящих выборов.

Депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская раскритиковала своих коллег по коалиции за отсутствие «дисциплины», на следующий день после того, как закон о метро, который ее партия обязалась провести до роспуска Кнессета, не достиг соглашения между членами коалиции и оппозиции.

«Тот, кто хочет быть в коалиции, должен научиться дисциплине. Это тот урок, который мы все должны усвоить», — говорит Малиновский.

Для того, чтобы заручиться поддержкой законопроекта со стороны оппозиции, коалиционным партиям было предложено пойти на компромисс по поводу даты предстоящих выборов и разрешить отмену исключения из партии члена «Ямина» Амихая Чикли. Но некоторые коалиционные партии отказались.

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