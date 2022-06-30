Юлия Малиновская осудила членов коалиции за неспособность достичь соглашения по «закону о метро»

Депутат от «Исраэль Бейтену» Юлия Малиновская раскритиковала своих коллег по коалиции за отсутствие «дисциплины», на следующий день после того, как закон о метро, который ее партия обязалась провести до роспуска Кнессета, не достиг соглашения между членами коалиции и оппозиции.
«Тот, кто хочет быть в коалиции, должен научиться дисциплине. Это тот урок, который мы все должны усвоить», — говорит Малиновский.
Для того, чтобы заручиться поддержкой законопроекта со стороны оппозиции, коалиционным партиям было предложено пойти на компромисс по поводу даты предстоящих выборов и разрешить отмену исключения из партии члена «Ямина» Амихая Чикли. Но некоторые коалиционные партии отказались.
«Курсор» ранее сообщил, что Беннет окончательно отказался от участия в следующих выборах в Кнессет. Премьер-министр Нафтали Беннет сообщил об отказе от участия в предстоящих выборах в Кнессет. И хотя он ранее говорил об этом предварительном решении в СМИ, но сегодня это стало неожиданностью для Айелет Шакед.
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