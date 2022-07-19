Зехава Гальон хочет слияния МЕРЕЦ и Аводы

В интервью каналу 12 вскоре после объявления о своем возвращении в политику, претендентка на пост председателя МЕРЕЦ Зехава Гальон заявила, что хочет, чтобы левая партия объединилась с чуть менее левой Аводой перед предстоящими выборами, утверждая, что совместный список «максимизирует» их электоральную силу.
Председатель Аводы Мерав Михаэли, которая только вчера была переизбрана на пост главы своей партии, до сих пор отмахивалась от этой идеи, утверждая, что Лейбористская партия должна действовать самостоятельно и вернуться к руководству страной.
Считается, что Михаэли опасается, что слияние с Мерец окрасит партию в слишком левые цвета.
Ранее Курсор писал, что блок Биньямина Нетаниягу впервые набрал 61 голос в опросах. Это первый случай, когда блок Нетаниягу получил необходимое большинство для формирования коалиции.
Наша редакция писала, что Юваль Штайниц объявил об уходе из политики. Штайниц (Ликуд) покидает политику после 23 лет пребывания на государственной службе.
Заявление Штайница было сделано всего через пять дней после того, как член парламента от «Ликуда» Юлий Эдельштейн на прошлой неделе заявил, что не будет бороться за лидерство в партии на предстоящих первичных выборах в «Ликуде». Эдельштейн, второй в списке «Ликуда» депутат, заявил, что не будет пытаться сместить Нетаниягу с поста главы партии перед критически важными для Израиля выборами.