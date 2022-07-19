Зехава Гальон хочет слияния МЕРЕЦ и Аводы

Зехава Гальон, которая сегодня объявила о возвращении в политику, видит потенциал в слиянии с партией Авода. Сама Михаэли, однако, никак эту идею не прокомментировала.

В интервью каналу 12 вскоре после объявления о своем возвращении в политику, претендентка на пост председателя МЕРЕЦ Зехава Гальон заявила, что хочет, чтобы левая партия объединилась с чуть менее левой Аводой перед предстоящими выборами, утверждая, что совместный список «максимизирует» их электоральную силу.

Председатель Аводы Мерав Михаэли, которая только вчера была переизбрана на пост главы своей партии, до сих пор отмахивалась от этой идеи, утверждая, что Лейбористская партия должна действовать самостоятельно и вернуться к руководству страной.

Считается, что Михаэли опасается, что слияние с Мерец окрасит партию в слишком левые цвета.