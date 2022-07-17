Зеленский Канаде: Давление на рф нужно усиливать

Зеленский заявил, что «после терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яре и т.д. давление должно быть усилено, а не ослаблено».

Президент Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо отметил необходимость ужесточения международных санкций против россии*.

«У меня был разговор с Джастином Трюдо. Я поблагодарил его за постоянную мощную поддержку. Он еще раз подчеркнул, что международная позиция по санкциям должна быть принципиальной. После терактов в Виннице, Николаеве, Часовом Яре и т.д. давление должно быть усилено, а не ослаблено», — написал Зеленский в Twitter.

Напомним, что на прошлой неделе правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против россии и отправить турбину «Северного потока», проходящую техобслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и снизить риск того, что россия не возобновит поставки по ПП1 после плановых ремонтных работ.

Комитет по иностранным делам Палаты общин Канады решил попросить министра иностранных дел Мелани Джоли и министра природных ресурсов Джонатана Уилкинсона объяснить, почему правительство, несмотря на санкции, предоставляет Германии турбину для российского газопровода «Северный поток — 1». На встречу также были приглашены посол Украины Юлия Ковалева, посол Германии Сабина Спарвассер, посол ЕС Мелита Габрич и представители Конгресса канадцев Украины.

Ранее редакция нашего сайта писала, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР. Военнопленный Пол Ури, находившийся с апреля в плену на территории так называемой ДНР, умер. Причины его смерти требуют проведения дополнительного расследования со стороны международных организаций по правам человека.

Кроме того, Курсор сообщал, что военный эксперт предупреждает о массированном ракетном ударе по Украине. По словам полковника запаса ВСУ, военного эксперта Олега Жданова, сегодня, 15 июля, возможны массированные ракетные обстрелы территории Украины. Россияне могут обстрелять украинские средства ПВО.

Еще напомним, что в рф стремительно растёт число суицидов среди военнослужащих, вернувшихся с войны в Украине. Российские военнослужащие, которых временно отпустили с войны домой, начали массово совершать суицид. Преимущественно сводят счеты с жизнью молодые солдаты.