Зеленский: мы не боимся, мы будем защищать себя

Президент Украины сегодня наблюдал за тем, как украинские военные проводили учения и тренировались с новым противотанковым оружием, поставленным Западом.

Президент Украины Владимир Зеленский в День единства заявил, что Украина бесстрашна перед лицом потенциального российского вторжения, пообещавши, что его страна даст отпор.

«Мы не боимся прогнозов, мы не боимся никого, никаких врагов», — сказал Зеленский на мероприятии в восточном портовом городе Мариуполе, добавив: «Мы будем защищаться».

Ранее сегодня Зеленский наблюдал за тем, как украинские военные проводили учения и тренировались с новым противотанковым оружием, поставленным Западом, на полигоне под Ровно, к западу от столицы.

Курсор ранее писал, что МИД Израиля призывает своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну. Министерство иностранных дел Израиля и Посольство Израиля в Украине призывают израильских граждан, находящихся на территории Украины, пересмотреть необходимость пребывания в этой стране и в любом случае избегать приближения к зонам повышенной опасности.

Курсор ранее писал, что посол Израиля в Киеве надеется, что скоро все израильтяне покинут территорию Украины. Как рассказал посол Израиля в Киеве Михаэль Бродецкий, он надеется на то, что все граждане еврейского государства прислушаются к совету премьер-министра Нафтали Беннета и покинут территорию Украины.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.