Зеленский назвал самое адское место в Украине: рф не жалеет ни техники, ни своих солдат

Сейчас ситуация на фронтах по всей Украине разная. Однако самое сложное направление сейчас именно на Донбассе, где россия * не считает ни своего оружия, ни потерь.

Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Зеленский отметил, что рф потеряла на Донбассе тысячи своих солдат и сотни единиц техники, но все равно не останавливается.

«У них больше артиллерии, РСЗО, жертв, но они не считают как не считают технику, так и не считают потери, а мы считаем прежде всего наших людей, потому что наш народ — наше оружие», — рассказал Зеленский.

Он подчеркнул, чтобы такого преимущества в технике, прежде всего в артиллерии у врага не было, Украина обращается всегда к своим партнерам за помощью.

Зеленский также заверил, что рф отказались от попыток захватить Киев и от мечты об оккупации всего государства. Но украинские военные и украинский народ делают все, чтобы оккупанты остались ни с чем.

Редакция Курсор писал, что американский историк заявил, что НАТО скоро вмешается в войну Украины с россией. По словам специалиста, войну в Украине не остановит даже смерть владимира путина. В россии достаточно людей, которые хотят продолжения боевых действий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!