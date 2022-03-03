Зеленский о солдатах России: Это не воины сверхдержавы, а растерянные дети

Зеленский обратился к россиянам: «Учите слова «репарации» и «контрибуции», вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем!!!».

Владимир Зеленский в новом обращении выделил мирных жителей Конотопа, Баштанки, Энергодара и Мелитополя, которые выходят перед вражеской техникой на защиту своей земли. «Это крайне опасно, но как это мужественно. Это тоже спасение», — сказал Зеленский.

Президент также сказал, что ракетно-бомбовые удары по украинским городам – это признание того, что Россия не смогла сделать ничего существенного в Украине. Чернигов, Сумы, Николаев удерживают оборону. «Они хотят разрушить нашу Одессу, но увидят только дно Черного моря, потому что они дно», — заявил Зеленский.

Он выразил уверенность, что российские войска, занявшие несколько украинских населенных пунктов, там не задержатся. «Прогоним с позором, как это делают простые люди, которые выгоняют мародеров из продуктовых магазинов, когда российские военные пытаются найти себе еду. Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой. Каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не покорят. Даже если они могут наверстать больше техники и людей, это ничего для них не меняет. Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты», – заявил глава государства.

Еще он обратился к россиянам: «Учите слова «репарации» и «контрибуции», вы компенсируете все, что сделали против нашей страны, против каждого украинца в полном объеме, а тех, кто погиб — мы не забудем!!!».

Зеленский также указал на данные украинской стороны о потерях россиян – почти 9 тысяч человек за неделю.

«На Николаевском направлении оккупантам приходится десятками вертолетов забирать своих «двухсотых» и «трехсотых». 19 лет, 20 лет. Что они видели в жизни, кроме этого? Кроме вторжения на чужую землю? Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите вашему командованию, что вы хотите жить, что вы не хотите умирать. Остановить войну и восстановить мир нужно как можно скорее», – призвал он.

Ранее Курсор писал, что взрывы в Киеве попали в прямой эфир американского канала CBS.

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