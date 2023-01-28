Зеленский отреагировал на теракты в Иерусалиме: Мы разделяем вашу боль

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате терактов в Иерусалиме.

Об этом он написал в Твиттере.

Он отметил, что Украина разделяет боль народа Израиля из-за терактов в Иерусалиме.

«Искренние соболезнования родным погибших. Преступления цинично совершены, в частности, в Международный день памяти жертв Холокоста», – отметил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что террору не должно быть места в современном мире. Ни в Израиле, ни в Украине, ни в любой другой стране.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что Украина решительно осуждает ужасные террористические нападения в Иерусалиме.

«Мое сердце с близкими всех погибших и пострадавших», — написал Кулеба в Твиттере.

«Курсор» писал ранее, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

Еще мы писали, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Напомним, сперва террорист застрелил на улице пожилую женщину, после столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, а затем добрался до синагоги и продолжил стрельбу. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.