Зеленский: россии еще хватит ракет для нескольких массированных ударов

Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, выпуская десятки ракет по гражданским объектам. К счастью, большинство снарядов перехватывает ПВО. Однако у россии* есть запасы ракет ещё для нескольких массированных ударов.

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в очередном обращении.

Зеленский поблагодарил украинских военных, которые сегодня достойно отразили массированный удар рф. Он также заметил, что россии хватит ракет ещё для нескольких массированных ударов. По словам президента, войска рф используют такие ракетные налеты «чтобы хотя бы часть их «изделий» достигала назначенных целей».

Глава государства отметил, что сегодняшними целями стали преимущественно энергетика и объекты теплоснабжения. В то же время Зеленский выразил соболезнования родным троих погибших в Кривом Роге — там в жилой дом попала одна из ракет.

При этом он заверил, что на что бы не рассчитывал кремль, это всё равно не изменит расстановки сил в этой войне. «Нам хватит целеустремленности и веры в себя, чтобы и после этих ударов возвращать своё», — подчеркнул Зеленский.

«Курсор» писал ранее, что минимальные политические цели, которые преследует российская федерация в войне против Украины, не изменились. Агрессор все еще пытается заполучить контроль над всей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.