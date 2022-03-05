Зеленский: российские войска захватили две атомные станции и направляются к третьей

Российские войска уже захватили две украинские атомные электростанции и продвигаются к третьей, заявил президент Украины во время встречи с сенаторами США.
Владимир Зеленский сказал, что третья станция, находящаяся под угрозой — это Южно-Украинская атомная электростанция, расположенная в 120 километрах (75 миль) к северу от Николаева, одного из нескольких городов, которые русские пытаются держать в окружении.
Одна из станций, находящихся под контролем россиян — Запорожская атомная станция в юго-восточном городе Энергодар, крупнейшая атомная электростанция в Европе. Другая — Чернобыльская, которая не действует, но на ней по-прежнему работает и обслуживается персонал. Предыдущий российский обстрел вызвал пожар на Запорожской АЭС, который был потушен без выброса радиации.
Технические системы безопасности не повреждены, а уровень радиации на Запорожской АЭС остается в норме, по данным ядерного регулятора страны, сообщает Международное агентство по атомной энергии.
Два из шести реакторов на крупнейшей в Европе АЭС сейчас работают после того, как российские войска взяли под контроль площадку, сообщили в МАГАТЭ.
Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.
Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.
Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.
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