Зеленский: российские войска захватили две атомные станции и направляются к третьей

Президент Украины заявил, что Южно-Украинская атомная электростанция, расположенная в 120 километрах к северу от Николаева, находится под угрозой.

Российские войска уже захватили две украинские атомные электростанции и продвигаются к третьей, заявил президент Украины во время встречи с сенаторами США.

Владимир Зеленский сказал, что третья станция, находящаяся под угрозой — это Южно-Украинская атомная электростанция, расположенная в 120 километрах (75 миль) к северу от Николаева, одного из нескольких городов, которые русские пытаются держать в окружении.

Одна из станций, находящихся под контролем россиян — Запорожская атомная станция в юго-восточном городе Энергодар, крупнейшая атомная электростанция в Европе. Другая — Чернобыльская, которая не действует, но на ней по-прежнему работает и обслуживается персонал. Предыдущий российский обстрел вызвал пожар на Запорожской АЭС, который был потушен без выброса радиации.

Технические системы безопасности не повреждены, а уровень радиации на Запорожской АЭС остается в норме, по данным ядерного регулятора страны, сообщает Международное агентство по атомной энергии.

Два из шести реакторов на крупнейшей в Европе АЭС сейчас работают после того, как российские войска взяли под контроль площадку, сообщили в МАГАТЭ.

Ранее редакция нашего сайта писала, что российские войска захватили психиатрическую больницу под Киевом. Бородянка подверглась сильному обстрелу со стороны вторгшейся российской армии на прошлой неделе. Ранее в этом поселке был обстрелян реабилитационный центр Министерства по делам ветеранов Украины.

Кроме того, Курсор сообщал, что в Украине взяли в плен летчика, который бомбил объекты в Сирии.

Еще напомним, что Эрдоган призывает Путина прекратить вторжение в Украину.

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