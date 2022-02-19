Зеленский: заявления об обстрелах со стороны Украины – это провокация, это сплошная ложь и цинизм

Владимир Зеленский заявил, что Украина благосклонна к миру и не раз об этом заявляла. Также он напомнил, что предлагал РФ выбрать любую площадку для переговоров по урегулированию мира.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал провокацией, ложью и цинизмом заявления российских СМИ о том, что украинские снаряды попали в Российскую Федерацию.

Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что «вчера на временно оккупированных территориях, показали какие-то снаряды, что они прилетели с нашей стороны, а потом показали, что что-то долетело в Ростовскую область – это все провокация. Это все сплошная ложь. Там нет никаких погибших, там нет раненых».

Он подчеркнул, что Украина благосклонна к миру и не раз об этом заявляла. Также он напомнил, что предлагал РФ выбрать любую площадку для переговоров по урегулированию мира.

«Зачем нам стрелять и предлагать дипломатию?», – сказал Зеленский.

Ранее редакция Курсора сообщала, что в СМИ рассказали о готовности российских войск к вторжению в Украину. Примерно 40 или даже 50 процентов войск, который сосредоточены вокруг возле границ Украины, готовы пойти в атаку.

Еще напомним, что Байден заявил, что Путин точно решил атаковать Украину.

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