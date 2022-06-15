Зоаби заявила, что вряд ли будет баллотироваться в следующий Кнессет

Зоаби, в свою очередь, говорит, что она планирует действовать в соответствии со своей «совестью» для защиты арабских интересов. «Пока я здесь, я собираюсь действовать в соответствии со своей совестью и осознаю все последствия», — говорит она.

Депутат от Мерец Гайда Ринави Зоаби заявила, что остается при своем мнении о том, что она не покинет Кнессет в этом сроке, но рассматривает возможность не баллотироваться в Кнессет в будущем.

«Я не ухожу из Кнессета, но вполне вероятно, что я не буду баллотироваться в следующий Кнессет», — сказала она. «Видимо, я недостаточно хороший политик».

Ринави Зоаби, которая получила гарантированное место в партийном списке Мерец, вряд ли в следующий раз получит другое предложение. Хотя она номинально вернулась в коалицию после кратковременного бунта, она нарушила коалиционную дисциплину, чтобы свергнуть критически важные для принятия законы, что заставило правительство и лидеров ее собственной партии призвать ее к отставке.

Ранее Курсор писал, что депутат Мосси Раз из левой коалиционной партии МЕРЕЦ осуждает утверждение планов строительства более четырех тысяч домов для поселенцев в Иудее и Самарии. Мосси Раз считает, что одобрение строительства домов является нарушением принципов мира, безопасности, морали и справедливости. Он выступает против такого решения.

Также напомним, что министр финансов Авигдор Либерман призвал инвестировать большие суммы денег в профессию учителя. «Образование находится на вершине нашего списка приоритетов, и поэтому мы намерены инвестировать в учителей и в систему образования», — заявил Либерман.

Кроме того, мы передавали, что 13 человек, подозреваемых в террористической деятельности, были арестованы в среду вечером силами ЦАХАЛа, ШАБАК и пограничной полиции в Иудее и Самарии, сообщила пресс-служба ЦАХАЛа.